Мбаппе - о выходе в финал ЛЧ: "Плакал после игры с "Сент-Этьеном". Думал, сезон окончен"

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Мбаппе - о выходе в финал ЛЧ: "Плакал после игры с "Сент-Этьеном". Думал, сезон окончен"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о выходе команды в финал Лиги Чемпионов. Ранее клуб разгромил "Лейпциг" (3:0) в 1/2 финала турнира.

"После матча с "Сент-Этьеном" я думал, что сезон закончен, я плакал всю ночь (футболист получил травму). Мне было очень больно, но я не хотел это показывать другим. В воскресенье я оставлю на поле все силы", - цитирует Мбаппе GFFN.

В финале ПСЖ сыграет с победителем матча "Бавария" - "Лион". Встреча состоится 23 августа на стадионе "Да Луш". Начало матча - в 22:00 (мск).

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