Мбаппе обошел ван Перси по голам в ЛЧ, и Анри по количеству голов в плей-офф ЛЧ

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отметился дублем в игре 1/4 финала ЛЧ против "Баварии" (3:2).

Как сообщает Squawka Football, 22-летний француз забил 26-й гол в турнире и обогнал по этому показателю Антуана Гризманна и Робина ван Перси.

Кроме того, Мбаппе обогнал Тьерри Анри по голам в плей-офф турнира (13).

Стоит отметить, что из французских игроков лучшим бомбардиром в плей-офф ЛЧ является Карим Бензема (19).

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