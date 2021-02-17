Мбаппе обошел Зидана в списке лучших французских бомбардиров в плей-офф Лиги Чемпионов

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вышел на третье место среди французских бомбардиров в плей-офф Лиги Чемпионов.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" форвард оформил хет-трик и довел счет своих голов в плей-офф до 10. По этому показателю он обошел легендарного Зинедина Зидана, который забил восемь голов, выступая за "Ювентус" и "Реал".

Больше Мбаппе в плей-офф Лиги Чемпионов голов забили только Тьерри Анри (12, экс-Арсенал" и экс-"Барселона"), а также Карим Бензема (18, "Реал").

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