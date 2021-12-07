Мбаппе объяснил, почему дал Месси пробить пенальти в матче с "Брюгге"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал, почему он принял решение дать возможность одноклубнику Лионелю Месси пробить пенальти в матче 6-го тура группового этапа с "Брюгге" (4:1).

"Месси понадобится ПСЖ, он остается собой. Я уверен, что он поможет нам в течение сезона, особенно в важных матчах. Ему нужно подойти с уверенностью к таким матчам, он сможет зарядить ею и нас. Дубль Месси это здорово как для него, так и для всех нас", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

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