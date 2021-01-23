Мбаппе объяснил, почему до сих пор не продлил контракт с ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мыслями о своём будущем в парижском клубе.

Напомним, что контракт между сторонами истекает летом 2022 года, и футболист не спешит его продлевать.

"Переговоры продолжаются, но сейчас я в глубоких раздумьях. Я счастлив здесь, благодарен клубу и болельщикам. Но я не хочу подписывать новое соглашение, а через год сказать, что пришло время уйти. Если я продлю контракт, то останусь в команде надолго. Поэтому мне необходимо всё тщательно обдумать. Думаю, что я скоро приму решение", - приводит слова 22-летнего француза Get French Football News.

Мбаппе выступает за ПСЖ с августа 2017 года, сыграл 147 матчей, забил 106 голов и сделал 59 ассистов.

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