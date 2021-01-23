Мбаппе объяснил, почему до сих пор не продлил контракт с ПСЖ
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мыслями о своём будущем в парижском клубе.
Напомним, что контракт между сторонами истекает летом 2022 года, и футболист не спешит его продлевать.
"Переговоры продолжаются, но сейчас я в глубоких раздумьях. Я счастлив здесь, благодарен клубу и болельщикам. Но я не хочу подписывать новое соглашение, а через год сказать, что пришло время уйти. Если я продлю контракт, то останусь в команде надолго. Поэтому мне необходимо всё тщательно обдумать. Думаю, что я скоро приму решение", - приводит слова 22-летнего француза Get French Football News.
Мбаппе выступает за ПСЖ с августа 2017 года, сыграл 147 матчей, забил 106 голов и сделал 59 ассистов.
Не пропустите: Мбаппе хотел бы поиграть в "Ливерпуле" и "Реале". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Аталанта" назвала "Севилье" цену на Алехандро Гомеса
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе к защитнику "Наполи" Малькуи
-
"Ливерпуль" хочет сделать самым высокооплачиваемым игроком клуба ван Дейка вместо Салаха
-
Сёмин оценил перспективы Кокорина в "Фиорентине"
-
Шевченко может временно возглавить "Челси" в случае отставки Лэмпарда
-
Перес может потребовать от "Интера" вернуть Хакими в "Реал"
-
Селихов готов уйти из "Спартака"
-
"Рома" уволила двух сотрудников после второго технического поражения за сезон
-
"Вулверхэмтон" арендовал экс-нападающего "Реала"
-
Роналду отказался рекламировать туризм в Саудовской Аравии
-
"Спартак" нацелился на защитника "Наполи"
-
Мбаппе объяснил, почему до сих пор не продлил контракт с ПСЖ
-
ЦСКА вызвал на сборы 18-летнего опорника из клубной академии
-
Клопп сделал эмоциональное заявление о трансферных планах "Ливерпуля"
-
Неймар провёл 100-й матч за ПСЖ
-
В "Спартаке" прокомментировали ход переговоров о возвращении Промеса
-
"Манчестер Юнайтед" определился с будущим ван де Бека
-
"Валенсия" объявила о продлении контракта с основным защитником
-
Тренер "Фиорентины" Пранделли ждёт приезда Кокорина
-
"Химки" согласовали трансфер шведского хавбека
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13