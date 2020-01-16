Мбаппе объяснил, почему отпраздновал гол в ворота "Монако"
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, чем обусловлено его решение отпраздновать гол в ворота своего бывшего клуба "Монако".
Напомним, что парижане в гостях разгромили монегасков со счётом 4:1, а французский форвард записал в свой актив дубль.
"Я не праздновал первый гол, потому что я здесь тренировался, мои первые замечательные моменты также были здесь. Отпраздновал второй гол из-за оскорблений. Мы должны были ответить. Но это было приятно", - цитирует Мбаппе Goal.com.
21-летний футболист находился в структуре "Монако" с 2013 по 2017 год.
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