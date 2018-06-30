Мбаппе обыгрывает Аргентину: Франция выходит в четвертьфинал

Самое интересное на чемпионате мира – матчи на вылет (1/8 финала) – начинались с противостояния двух грандов планетарного масштаба. На "Казань-Арене" встречались сборная Франции (финалист Евро-2016) и сборная Аргентины (финалист ЧМ-2014). В поединках таких команд всегда сложно выделить фаворита. Однако букмекеры накануне встречи отдавали небольшое преимущество "трехцветным". Тем более что на групповом этапе подопечные Дидье Дешама все же смотрелись предпочтительнее, нежели "альбиселесте".

Стартовый отрезок встречи получился насыщенным на события. Пока аргентинцы искали свою игру, пока искал свое место на поле Месси, сборная Франция прибрала инициативу к свои рукам и могла открыть счет уже на 9-й минуте. В ходе быстрой атаки Мбаппе убежал к воротам, но был атакован не по правилам Маскерано, аккурат перед линией штрафной. Опаснейший штрафной пробивал Гризманн, но команде Хорхе Сампаоли повезло – лидер французской сборной угодил в перекладину.

Впрочем, через две минуты Мбаппе повторил свой рейд и на этот раз заставил сфолить Рохо уже непосредственно в штрафной – пенальти. Гризманн "приговор" исполнил четко – 1:0.

Что удивительно, из двух голевых моментов у своих ворот защитники сборной Аргентины никаких выводов не сделали. Килиан Мбаппе продолжил разрывать оборону южноамериканцев. Его очередной проход пытался остановить Тальяфико, но снова смог это сделать это лишь с нарушением правил. На этот раз стандарт пробивал Погба, но его попытка оказалась неудачной – мяч полетел много выше перекладины.

А что же Аргентина? После экватора тайма подопечные Хорхе Сампаоли выровняли игру, а чуть позже и вовсе завладели ощутимым территориальным преимуществом, однако никакой остроты в атаке у Лионеля Месси и компании создать не получалось. Удивительно, но аргентинский наставник оставил на скамейке запасных трех звездных нападающих: Серхио Агуэро, Пауло Дибалу и Гонсало Игуаина. На поле "альбиселесте" играли практически без центрфорварда.

И то, что южноамериканцы внесли интригу в матче перед перерывом, целиком и полностью заслуга одного игрока – Анхеля Ди Марии. На 41-й минуте аргентинцы разыграли аут на левом фланге, Тальяфико перевел мяч в центральную зону на Анхеля Ди Марию, встречать которого никто не вышел. Полузащитник ПСЖ нанес роскошный удар со средней дистанции, попав точно в дальний угол. Уго Льорис, несмотря на отчаянный прыжок, спасти свою команду не сумел – 1:1.

А в дебюте второго тайма "альбиселесте" и вовсе вышли вперед. После подачи со "стандарта" с левого фланга мяч отскочил к Месси, Лионель пробил с разворота по воротам, а Меркадо удачно подставил ногу, так что снаряд изменил направление полета и оказался в сетке ворот – 1:2.

Франция не стушевалась. Команда Дидье Дешама заиграла в таком же темпе, как и начинала эту встречу. И очень скоро у аргентинцев появились проблемы. Сравнять счет "трехцветные" могли после несогласованных действий Фасио и Армани. Защитник "Ромы" отдавая мяч назад, пробросил сферу мимо собственного голкипера, так что Гризманн мог бить уже по пустым воротам, но всё-таки сам Фасио исправился, сумел форварду французов навязать жесткую борьбу и помешать поразить цель.

А через минуту сборная Франции выровняла положение в матче. Эрнандес открылся на левом фланге, получил разрезающий пас из глубины поля и прострелил вдоль линии штрафной, там справа совершенно один оказался Бенжамен Павар, который в одно касание просто фантастическим ударом закрутил мяч в дальний угол – 2:2.

Теперь уже "трехцветных" было не остановить. Французы раз за разом выбегали в быстрые атаки, так что защитники "альбиселесте" не поспевали за Мбаппе и компанией. В середине второго тайма команда Дидье Дешама вышла вперед. И вновь голевая атака родилась на левом фланге. Эрнандес прострелил в штрафную, Матюиди не сумел пробить по воротам, но мяч отскочил на Мбаппе, который резким финтом ушел от Фасио и буквально "прошил" Уго Льориса с близкого расстояния – 3:2.

Сампаоли реагирует на события молниеносно, бросая в бой Серхио Агуэро. Но защита аргентинцев снова проваливается уже через четыре минуты. В несколько быстрых передач французы доставили мяч до линии штрафной площади соперника, откуда Оливье Жиру вывел Килиана Мбаппе один на один с вратарем соперника, а тот мощно в одно касание вколотил мяч в дальний угол – 4:2.

У сборной Аргентины было в распоряжении около 20 минут, чтобы попытаться спасти этот поединок. Однако команда Хорхе Сампаоли выглядела подавленной психологически. На поле не было лидера, Месси, как и вся сборная, показывали крайне слабую игру. Как говорится, один в поле не воин.

Впрочем, последнее слово в матче осталось за "альбиселесте". Уже в компенсированное время Месси классной передачей нашел в штрафной Агуэро и тот головой вколотил мяч в сетку – 4:3. Но этот гол не спас аргентинцев от поражения. Вскоре прозвучал финальный свисток, возвестивший о победе сборной Франции.

Франция – Аргентина – 4:3

Голы: Гризманн, 13, с пенальти – 1:0. Ди Мария, 41 – 1:1. Меркадо, 48 – 1:2. Павар, 57 – 2:2. Мбаппе, 64 – 3:2. Мбаппе, 68 – 4:2. Агуэро, 90+3 – 4:3.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Матюиди (Толиссо, 75), Погба, Канте, Жиру, Гризманн (Фекир, 83), Мбаппе (Товен, 89).

Аргентина: Армани, Меркадо, Отаменди, Рохо (Фасио, 46), Тальяфико, Маскерано, Банега, Перес (Агуэро, 66), Ди Мария, Месси, Павон (Меса, 75).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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