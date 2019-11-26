Мбаппе оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч" в 2019 году

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что не рассчитывает на победу в голосовании за обладателя "Золотого мяча"-2019.

"Нужно быть реалистами, я не заслуживаю "Золотой мяч" в этом году. Есть игроки, которые сделали больше. У меня всё ещё есть время, чтобы выиграть награду. Я не спешу и не беспокоюсь по этому поводу", - цитирует 20-летнего футболиста Ouest France.

Напомним, что имя обладателя "Золотого мяча"-2019 будет названо менее чем через неделю, 2 декабря.

В прошлом году Мбаппе занял четвёртое место в голосовании, уступив Луке Модричу, Криштиану Роналду и Антуану Гризманну.

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