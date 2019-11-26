Мбаппе оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч" в 2019 году
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что не рассчитывает на победу в голосовании за обладателя "Золотого мяча"-2019.
"Нужно быть реалистами, я не заслуживаю "Золотой мяч" в этом году. Есть игроки, которые сделали больше. У меня всё ещё есть время, чтобы выиграть награду. Я не спешу и не беспокоюсь по этому поводу", - цитирует 20-летнего футболиста Ouest France.
Напомним, что имя обладателя "Золотого мяча"-2019 будет названо менее чем через неделю, 2 декабря.
В прошлом году Мбаппе занял четвёртое место в голосовании, уступив Луке Модричу, Криштиану Роналду и Антуану Гризманну.
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Кто получит Золотой мяч в 2019 году
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|Команда
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|Анжер
|14
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|14
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|4
|Марсель
|13
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|Сент-Этьен
|14
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|Монпелье
|14
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|7
|Реймс
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|20
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|Нант
|14
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|9
|Лион
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|Лилль
|14
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|11
|Брест
|14
|18
|12
|Ренн
|13
|18
|13
|Страсбур
|14
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|Монако
|14
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|15
|Ницца
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|Амьен
|14
|16
|17
|Дижон
|14
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|18
|Метц
|14
|14
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|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|13
|11