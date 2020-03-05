Мбаппе оформил хет-трик в четвёртом турнире в карьере

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Мбаппе оформил хет-трик в четвёртом турнире в карьере

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе впервые в карьере оформил хет-трик в матче Кубка Франции.

От 21-летнего футболиста пострадал "Лион", который в итоге проиграл парижанам со счётом 1:5.

Кубок Франции стал четвёртым турниром, в котором Мбаппе забивал по три гола за один матч.

Ранее звёздный форвард трижды отличался в одной игре Лиги 1, Кубка французской лиги и Лиги Чемпионов.

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