Мбаппе оформил хет-трик в четвёртом турнире в карьере
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе впервые в карьере оформил хет-трик в матче Кубка Франции.
От 21-летнего футболиста пострадал "Лион", который в итоге проиграл парижанам со счётом 1:5.
Кубок Франции стал четвёртым турниром, в котором Мбаппе забивал по три гола за один матч.
Ранее звёздный форвард трижды отличался в одной игре Лиги 1, Кубка французской лиги и Лиги Чемпионов.
Не пропустите: Президент ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Федун оценил победу "Спартака" в дерби с ЦСКА
-
Команды Моуринью в 89% случаев проигрывают в серии пенальти
-
Газзаев высказался об отказе Гончаренко от рукопожатия с Тедеско после матча "Спартак" - ЦСКА
-
АЕК при Каррере не проигрывает в 13 матчах подряд
-
Гендиректор "Зенита" сделал заявление о травме Дзюбы
-
"Ливерпуль" погрузился в кризис? Травма капитана, спад атаки и отсутствие "скамейки" привели "красных" к худшей серии за последние годы
-
"Манчестер Сити" потерял Де Брюйне в преддверии манкунианского дерби
-
Мбаппе оформил хет-трик в четвёртом турнире в карьере
-
"Реал Сосьедад" вышел в финал Кубка Испании впервые с 1988 года
-
Моуринью прокомментировал вылет "Тоттенхэма" из Кубка Англии
-
"Спартак" подаст апелляцию на удаление Понсе в матче Кубка России с ЦСКА
-
Жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии: "Челси" сыграет с "Лестером" и другие пары
-
Роналдиньо арестован в Парагвае
-
Главные новости дня: 4 марта
-
Владельцы "Манчестер Сити" приобретут французский клуб
-
1
"Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии, проиграв в серии пенальти "Норвичу"
-
2
ПСЖ разгромил "Лион" в полуфинале Кубка Франции
-
"Реал Сосьедад" стал первым финалистом Кубка Испании
-
1
"Утрехт" выбил "Аякс" из Кубка Нидерландов
-
"Айнтрахт" обыграл "Вердер" и вышел полуфинал Кубка Германии