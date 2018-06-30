Мбаппе оформляет дубль: сборная Франции укрепляет преимущество в матче с Аргентиной

В рамках 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Франции играет с национальной командой Аргентины.

На 68-й минуте матча очередной гол в свой актив записал форвард "трёхцветных" Килиан Мбаппе. Благодаря этому подопечные Дидье Дешама уже ведут со счётом 4:2.

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