Мбаппе оформляет дубль: сборная Франции укрепляет преимущество в матче с Аргентиной

Теги килиан мбаппефранцияаргентина

Мбаппе оформляет дубль: сборная Франции укрепляет преимущество в матче с Аргентиной

В рамках 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Франции играет с национальной командой Аргентины.

На 68-й минуте матча очередной гол в свой актив записал форвард "трёхцветных" Килиан Мбаппе. Благодаря этому подопечные Дидье Дешама уже ведут со счётом 4:2. 

Не пропустите: Мбаппе выводит сборную Франции вперёд в матче с Аргентиной. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов