Мбаппе огласил ПСЖ требования по зарплате

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Мбаппе огласил ПСЖ требования по зарплате

Стало известно, сколько нападающий Килиан Мбаппе хочет зарабатывать по новому контракту с ПСЖ.

По информации AS, звёздный футболист потребовал зарплату в размере 35 миллионов евро в год. Аналогичный оклад у другого форварда парижан Неймара.

Впрочем, клуб вряд ли согласится на условия 22-летнего француза и предпочтёт продать его за 200 миллионов евро.

Главными претендентами на Мбаппе, чьё соглашение с ПСЖ истекает в 2022 году, являются "Реал" и "Барселона".

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