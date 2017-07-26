Мбаппе опасается конкуренции с мадридским трио ВВС

Теги килиан мбаппемонакореал мадридкриштиану роналдугарет бэйлкарим бензема

Мбаппе опасается конкуренции с мадридским трио ВВСФорвард "Монако" Килиан Мбаппе опасается возможной конкуренции с трио атаки мадридского "Реала" ВВС, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 18-летний нападающий монегасков не спешит принимать решение о своем переходе в королевский клуб, так как он боится оказаться на "скамейке" запасных в новой команде. Однако он вполне будет готов перебраться в Мадрид, если "Реал" расстанется с кем-то из своего трио - Криштиану Роналду, Гаретом Бэйлом или Каримом Бензема.

Напомним, вице-президент "Монако" опроверг информацию о скором уходе Мбаппе. | soccernews.ru

комментарии
Дмитрий

А как ты хочешь расти??? Только конкуренция поможет тебе вырасти в настоящего нападающего. Если ты не можешь посадить одного из 30-летних на лавку, то грошь цена твоему таланту. Тем более Монако будет прозябать в средине таблицы после того, как распродали всех своих лидеров. И к следующему сезону ты может оказаться будешь нужен только Севилье, а не Реалу.

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3 Атлетико Мадрид 38 78
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5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
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14 Лас Пальмас 38 39
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