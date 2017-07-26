Мбаппе опасается конкуренции с мадридским трио ВВС

Форвард "Монако" Килиан Мбаппе опасается возможной конкуренции с трио атаки мадридского "Реала" ВВС, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 18-летний нападающий монегасков не спешит принимать решение о своем переходе в королевский клуб, так как он боится оказаться на "скамейке" запасных в новой команде. Однако он вполне будет готов перебраться в Мадрид, если "Реал" расстанется с кем-то из своего трио - Криштиану Роналду, Гаретом Бэйлом или Каримом Бензема.

Напомним, вице-президент "Монако" опроверг информацию о скором уходе Мбаппе. | soccernews.ru