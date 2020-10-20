Мбаппе опасается заключать долгосрочный контракт с ПСЖ

У нападающего Килиана Мбаппе есть сомнения по поводу целесообразности продления контракта с ПСЖ.

По информации Le Parisien, 21-летний футболист опасается, что заключение нового долгосрочного соглашения с парижским клубом может лишить его возможности сменить команду в будущем.

Ранее сообщалось, что звёздному французу предложили подписать пятилетний договор на общую сумму 150 миллионов евро.

Действующий контракт между Мбаппе и ПСЖ истекает в июне 2022 года. За ситуацией с форвардом следят "Реал", "Барселона", "Ливерпуль" и другие клубы.

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