Мбаппе определился, когда примет решение о своем будущем
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе примет решение о своем будущем в марте, сообщает Get French Football News.
По сведениям источника, футболист сообщит, где продолжит карьеру, после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом". В данный момент форвард выбирает между переходом в "Реал" на правах свободного агента и продлением контракта с ПСЖ.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|20
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|Барселона
|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
|28
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|Гранада
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|20
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|Эспаньол
|20
|14