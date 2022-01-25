Мбаппе определился, когда примет решение о своем будущем

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе примет решение о своем будущем в марте, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, футболист сообщит, где продолжит карьеру, после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом". В данный момент форвард выбирает между переходом в "Реал" на правах свободного агента и продлением контракта с ПСЖ.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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