Мбаппе определился, когда примет решение о своем будущем

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппе

Мбаппе определился, когда примет решение о своем будущем

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе примет решение о своем будущем в марте, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, футболист сообщит, где продолжит карьеру, после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом". В данный момент форвард выбирает между переходом в "Реал" на правах свободного агента и продлением контракта с ПСЖ.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Почеттино объяснил замену Мбаппе в матче с "Реймсом". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" согласовал трансфер бомбардира чемпионата Аргентины

"Манчестер Сити" согласовал трансфер бомбардира чемпионата Аргентины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов