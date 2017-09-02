Мбаппе определился с игровым номером в ПСЖ

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Мбаппе определился с игровым номером в ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе определился с игровым номером в новой команде.

Как сообщает официальный сайт парижан, на спине 18-летнего футболиста будет число "29".

Стоит отметить, что под 29-м номером Мбаппе играл в "Монако".

ПСЖ арендовал нападающего до лета 2018 года с правом выкупа за 180 миллионов евро.

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