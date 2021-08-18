Мбаппе определился со своим будущим

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, футболист уже сообщил о своем решении своему окружению. Такую же информацию игрокам ПСЖ сообщил спортивный директор Леонардо. При этом Мбаппе по-прежнему хочет перейти в "Реал". Его контракт с парижским клубом истекает через год.

22-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за клуб 173 матча, забил 132 гола и отдал 63 результативные передачи.

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