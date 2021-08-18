Мбаппе определился со своим будущим
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Cadena SER.
По сведениям источника, футболист уже сообщил о своем решении своему окружению. Такую же информацию игрокам ПСЖ сообщил спортивный директор Леонардо. При этом Мбаппе по-прежнему хочет перейти в "Реал". Его контракт с парижским клубом истекает через год.
22-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за клуб 173 матча, забил 132 гола и отдал 63 результативные передачи.
Не пропустите: У "Реала" есть запасной вариант на случай неудачи с трансфером Мбаппе. | http://soccernews.ru
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|4
|Севилья
|20
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|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|10
|Гранада
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|27
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
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|20
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|20
|14