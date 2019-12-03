Мбаппе определится со своим будущим летом 2020 года
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пока не определился со своим будущим, сообщает Telefoot.
По сведениям издания, футболист получил предложение о продлении контракта с парижским клубом, но примет решение только летом 2020 года. Интерес к форварду проявляют практически все европейские топ-клубы. Нынешний контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за "Пари Сен-Жермен" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.
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|Марсель
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|Анжер
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|Монпелье
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|Бордо
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|Лилль
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|Сент-Этьен
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|Страсбур
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|Амьен
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