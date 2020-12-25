Мбаппе опубликовал рождественское фото с мамой
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выложил в инстаграме фотографию со своей мамой Файзой.
На снимке звёздный француз обнимает женщину на фоне рождественской ёлки.
В текущем сезоне 22-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 18 матчей, забил 14 голов и сделал 8 ассистов.
Не пропустите: Бекхэм показал рождественское фото семьи. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Суд определился с нказанием для Романа Широкова
-
Два основных игрока "Манчестер Сити" заразились коронавирусом
-
Мбаппе опубликовал рождественское фото с мамой
-
Тедеско отреагировал на заявление "Спартака" о своём будущем
-
Данченков оценил предлагаемое прокурором наказание для Широкова
-
Официально: Тедеско останется в "Спартаке" до конца сезона
-
Бекхэм показал рождественское фото семьи
-
Адвокат Данченкова: "По документам Широков за гранью нищеты"
-
Куман объяснил, почему променял сборную Нидерландов на "Барселону"
-
Вратарь "Шахтёра" ждёт пиво от Месси
-
Левандовски опубликовал рождественские фото с семьей
-
Министр спорта России объяснил необходимость лимита на легионеров в РПЛ
-
Лига 1 назвала лучшего игрока ноября
-
Прокурор запросил для Широкова почти два года ограничения свободы
-
Умер 37-летний белорусский футболист Цыгалко
-
"Ливерпуль" близок к подписанию экс-защитника "Зенита"
-
Министр спорта РФ оценил перспективы сборной России на Евро-2020
-
СМИ узнали новые подробности увольнения Тухеля из ПСЖ
-
Арбитр Данченков рассказал, что его беспокоит после избиения Широковым
-
Тарасов опубликовал фото из отпуска на Мальдивах
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13