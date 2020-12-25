Мбаппе опубликовал рождественское фото с мамой

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Мбаппе опубликовал рождественское фото с мамой

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выложил в инстаграме фотографию со своей мамой Файзой.

На снимке звёздный француз обнимает женщину на фоне рождественской ёлки.

В текущем сезоне 22-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 18 матчей, забил 14 голов и сделал 8 ассистов.

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