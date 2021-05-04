Мбаппе остаётся приоритетом "Реала" на лето

Фото сайт ПСЖ

Мадридский "Реал" определил нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе главной трансферной целью на грядущее лето.

По информации AS, в королевском клубе ожидают, что звёздный француз будет доступен для продажи за 150-180 миллионов евро.

Если же парижане наотрез откажутся расставаться с 22-летним футболистом, то "бланкос" активизируются в переговорах по приобретению форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Идеальным сценарием в "Реале" считают переезд в Мадрид по окончании сезона обоих бомбардиров, однако это будет трудно осуществить из-за финансовой составляющей потенциальных сделок.

Не пропустите: Стала известна сумма, которую хотел получать Рамос. | http://soccernews.ru