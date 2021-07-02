Мбаппе останется в ПСЖ
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, скорее всего, не поменяет клубную прописку этим летом.
По информации Le Parisien, парижане смогут сохранить 22-летнего футболиста благодаря его договорённости с главным тренером Маурисио Почеттино.
Источник утверждает, что француз останется в нынешней команде, если не произойдёт ничего экстраординарного.
Ранее стало известно, что ПСЖ готов платить Мбаппе 50 миллионов евро в год чистыми. Однако нападающий всё равно не собирается продлевать контракт, истекающий следующим летом.
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|Нант
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