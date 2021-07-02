Мбаппе останется в ПСЖ

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Мбаппе останется в ПСЖ

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, скорее всего, не поменяет клубную прописку этим летом.

По информации Le Parisien, парижане смогут сохранить 22-летнего футболиста благодаря его договорённости с главным тренером Маурисио Почеттино.

Источник утверждает, что француз останется в нынешней команде, если не произойдёт ничего экстраординарного.

Ранее стало известно, что ПСЖ готов платить Мбаппе 50 миллионов евро в год чистыми. Однако нападающий всё равно не собирается продлевать контракт, истекающий следующим летом.

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