Мбаппе останется в ПСЖ еще на сезон

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе может остаться в своем нынешнем клубе еще на один сезон, сообщает Le Parisen.

По информации источника, футболист покинет парижский клуб следующим летом на правах свободного агента, так уже принял решение не продлевать контракт, об этом он уже сообщил главному тренеру парижан Маурисио Почеттино и руководство клуба.

Ранее отмечалось, что в любом случае Мбаппе перейдет в мадридский "Реал", это лишь вопрос времени.

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