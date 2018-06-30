Мбаппе отдаст призовые за ЧМ-2018 на благотворительность

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе откажется от всех денег, которые заработает во время Чемпионата Мира-2018​.

Все деньги он отправит на благотворительность, сообщает L'Equipe.

19-летний француз заявил, что футболистам не нужны деньги за то, что они представляют свою страну.

В трех матчах ЧМ-2018 Мбаппе и забил 1 гол.

Сегодня Франция сыграет с Аргентиной в плей-офф ЧМ. | http://soccernews.ru