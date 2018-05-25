Мбаппе отказал "Реалу" ради ПСЖ

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Мбаппе отказал "Реалу" ради ПСЖВице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал о несостоявшемся трансфере бывшего форварда команде Килиана Мбаппе в "Реал".

По словам функционера, в прошлом году поступало предложение со стороны "сливочных".

"Я помню, как во время тренировки мне позвонили из "Реала". Сообщили, что готовы заплатить 180 миллионов евро за Мбаппе. Я сказал об этом Кильяну, поскольку от этого предложения невозможно было отказаться. Сказал, чтобы он хорошо подумал и ответил нам. Мы ничего за него не решали. Он нам сказал, что хочет в Париж", - отметил он.

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