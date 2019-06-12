Мбаппе отказался комментировать возможный уход в "Реал"
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не дал однозначного ответа на вопрос о возможном трансфере в мадридский "Реал".
"Сейчас не время говорить о переходе в "Реал". Вы всегда меня спрашиваете об этом переходе, но сейчас я ничего не отвечу", - цитирует француза Marca.
Ранее СМИ писали, что Мбаппе хочет уйти из ПСЖ в связи с плохими отношениями с Томасом Тухелем и Неймаром.
"Реал" ещё в 2017 году интересовался перспективным форвардом и претендует на него до сих пор. Однако королевский клуб может не потянуть столь дорогостоящую сделку этим летом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32