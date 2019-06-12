Мбаппе отказался комментировать возможный уход в "Реал"

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Мбаппе отказался комментировать возможный уход в "Реал"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не дал однозначного ответа на вопрос о возможном трансфере в мадридский "Реал".

"Сейчас не время говорить о переходе в "Реал". Вы всегда меня спрашиваете об этом переходе, но сейчас я ничего не отвечу", - цитирует француза Marca.

Ранее СМИ писали, что Мбаппе хочет уйти из ПСЖ в связи с плохими отношениями с Томасом Тухелем и Неймаром.

"Реал" ещё в 2017 году интересовался перспективным форвардом и претендует на него до сих пор. Однако королевский клуб может не потянуть столь дорогостоящую сделку этим летом.

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