Мбаппе отказался обсуждать продление контракта с ПСЖ
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не захотел отвечать на вопрос о подписании нового контракта с клубом.
"Давайте не гнать волну. Сейчас январь и начинается завершающая часть сезона, в которой мы будем бороться за трофеи, так что говорить о внешних вещах пока не стоит", - цитирует 21-летнего футболиста Goal.com.
Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 107 матчей, забил 79 голов и сделал 41 ассист.
Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до июня 2022 года.
Не пропустите: Мбаппе в среднем совершал 2 голевых действия в 8 последних матчах. | http://soccernews.ru
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|17
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|Нант
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|Анжер
|18
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|Сент-Этьен
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|Монпелье
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|16
|Дижон
|18
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|Ним
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