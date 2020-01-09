Мбаппе отказался обсуждать продление контракта с ПСЖ

Теги псжкилиан мбаппе

Мбаппе отказался обсуждать продление контракта с ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не захотел отвечать на вопрос о подписании нового контракта с клубом.

"Давайте не гнать волну. Сейчас январь и начинается завершающая часть сезона, в которой мы будем бороться за трофеи, так что говорить о внешних вещах пока не стоит", - цитирует 21-летнего футболиста Goal.com.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 107 матчей, забил 79 голов и сделал 41 ассист.

Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до июня 2022 года.

Не пропустите: Мбаппе в среднем совершал 2 голевых действия в 8 последних матчах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Эспаньол" купил воспитанника "Реала" за 20 миллионов евро

"Эспаньол" купил воспитанника "Реала" за 20 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 17 42
2 Марсель Марсель 18 35
3 Лилль Лилль 18 31
4 Ренн Ренн 17 30
5 Нант Нант 18 29
6 Реймс Реймс 17 27
7 Бордо Бордо 18 26
8 Лион Лион 18 25
9 Монако Монако 17 25
10 Анжер Анжер 18 25
11 Сент-Этьен Сент-Этьен 18 25
12 Монпелье Монпелье 18 24
13 Страсбур Страсбур 18 24
14 Ницца Ницца 18 24
15 Брест Брест 18 22
16 Дижон Дижон 18 17
17 Амьен Амьен 17 17
18 Метц Метц 18 16
19 Ним Ним 17 12
20 Тулуза Тулуза 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов