Мбаппе отказался обсуждать продление контракта с ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не захотел отвечать на вопрос о подписании нового контракта с клубом.

"Давайте не гнать волну. Сейчас январь и начинается завершающая часть сезона, в которой мы будем бороться за трофеи, так что говорить о внешних вещах пока не стоит", - цитирует 21-летнего футболиста Goal.com.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 107 матчей, забил 79 голов и сделал 41 ассист.

Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до июня 2022 года.

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