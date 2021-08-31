Мбаппе отказался от огромной зарплаты по новому контракту с ПСЖ

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Мбаппе отказался от огромной зарплаты по новому контракту с ПСЖ

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в очередной раз отказался продлить контракт с клубом, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, французский клуб предлагал футболисту зарплату в размере 45 миллионов евро в год, но форвард намерен сменить клуб. Контракт игрока истекает через год, поэтому он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ четыре матча, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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