Мбаппе отказался от огромной зарплаты по новому контракту с ПСЖ
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в очередной раз отказался продлить контракт с клубом, сообщает Le Parisien.
По сведениям источника, французский клуб предлагал футболисту зарплату в размере 45 миллионов евро в год, но форвард намерен сменить клуб. Контракт игрока истекает через год, поэтому он сможет перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ четыре матча, забил три гола и отдал две результативные передачи.
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|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
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