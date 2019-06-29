Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ

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Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе собирается уйти из парижского клуба, сообщает Marca. 

По сведениям издания, 20-летний француз отказался продлевать контракт с "красно-синими".

Вряд ли звёздный футболист покинет "Парк де Пренс" этим летом, а через год его уход вполне вероятен.

Главным претендентом на Мбаппе считается мадридский "Реал".

Нападающий выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 87 матчей, забил 60 голов и сделал 32 ассиста.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 200 миллионов евро.

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