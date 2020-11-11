Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ из-за "Реала"

Теги килиан мбаппереал мадридпсжтрансферы

Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ из-за "Реала"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Мбаппе не собирается продлевать контракт с клубом, так как хочет перейти в мадридский "Реал", сообщает Eurosport.

По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес намерен лично осудить трансфер Мбаппе с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфи. "Реал" надеется приобрести форварда за 100 миллионов евро, но не будет платить больше 120 миллионов.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Тоттенхэм" сделал "Реалу" предложение по выкупу Бэйла: названа сумма. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов