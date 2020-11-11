Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ из-за "Реала"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Мбаппе не собирается продлевать контракт с клубом, так как хочет перейти в мадридский "Реал", сообщает Eurosport.

По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес намерен лично осудить трансфер Мбаппе с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфи. "Реал" надеется приобрести форварда за 100 миллионов евро, но не будет платить больше 120 миллионов.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Тоттенхэм" сделал "Реалу" предложение по выкупу Бэйла: названа сумма. | http://soccernews.ru