Мбаппе отказался участвовать в мероприятиях для спонсоров сборной Франции
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал участником скандальной ситуации, сообщает RMC Sport.
По информации источника, звёздный футболист отказался участвовать в мероприятиях для спонсоров сборной Франции.
23-летний футболист недоволен тем, как используют его имиджевые права в национальной команде.
Во-первых, Мбаппе не согласен с тем, что его имя используют для рекламы спонсоров, с которыми у него нет контрактов. Во-вторых, ему не нравятся некоторые бренды, с которыми сотрудничает сборная.
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