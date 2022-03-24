Мбаппе отказался участвовать в мероприятиях для спонсоров сборной Франции

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал участником скандальной ситуации, сообщает RMC Sport.

По информации источника, звёздный футболист отказался участвовать в мероприятиях для спонсоров сборной Франции.

23-летний футболист недоволен тем, как используют его имиджевые права в национальной команде.

Во-первых, Мбаппе не согласен с тем, что его имя используют для рекламы спонсоров, с которыми у него нет контрактов. Во-вторых, ему не нравятся некоторые бренды, с которыми сотрудничает сборная.

Не пропустите: Сборная Франции определилась с заменой для травмированного Бензема. | http://soccernews.ru