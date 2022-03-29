Мбаппе откажет "Барселоне". Он рассматривает только два варианта

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не перейдет в "Барселону", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, форвард рассматривает только два варианта: переход в "Реал" или подписание нового контракта с ПСЖ. На данный момент решение не принято.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает ближайшим летом и он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 17 результативных передач.

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