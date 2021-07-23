Мбаппе отказывается продлевать контракт с ПСЖ и собирается уйти в конце сезона

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Мбаппе отказывается продлевать контракт с ПСЖ и собирается уйти в конце сезона Фото: инстаграм Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе определился со своим будущим.

По сведениям Marca, футболист с воодушевлением ждет нового сезона, но надеется, что это его последний год в ПСЖ. Мбаппе не будет требовать продажи этим летом, а отработает свой контракт до 2022 года и уйдет свободным агентом.

Отмечается, что в новом сезоне Мбаппе намерен добиться больших успехов, чтобы отблагодарить ПСЖ.

В свою очередь, ПСЖ продолжит работу по продлению контракта с футболистом.

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