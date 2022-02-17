Мбаппе отклонил очередное предложение от ПСЖ

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не оставляет попыток продлить контракт с французским нападающим Килианом Мбаппе, однако сам игрок не рассматривает данный вариант, сообщает Le Parisien.

По информации источника, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи задействует весь арсенал своих возможностей и связей, но никакой пользы это не приносит..

Отмечается, что Мбаппе уже отклонил два предложения о новом соглашение, одно из которых сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком мира, так как за сезон он бы получал не менее 45 миллионов евро чистыми.

Ранее сообщалось, что Мбаппе уже полностью согласовал свой переход в мадридский "Реал" грядущим летом на правах свободного агента. В королевском клубе он будет зарабатывать 25 миллионов евро чистыми.

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