Мбаппе отклонил предложение ПСЖ о новом контракте с зарплатой 50 миллионов евро

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт со своим клубом, сообщает испанская пресса.

Напомним, что парижане предлагали 20-летнему футболисту соглашение до 2024 года с зарплатой 50 миллионов евро за сезон. Однако звёздный француз не захотел подписывать новый договор.

Стоит отметить, что действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2022 года.

Возможно, решение Мбаппе связано с желанием перейти в мадридский "Реал", который собирается побороться за форварда по окончании текущей кампании.

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