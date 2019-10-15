Мбаппе отклонил предложение ПСЖ о новом контракте с зарплатой 50 миллионов евро

Теги псжкилиан мбаппе

Мбаппе отклонил предложение ПСЖ о новом контракте с зарплатой 50 миллионов евро

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт со своим клубом, сообщает испанская пресса.

Напомним, что парижане предлагали 20-летнему футболисту соглашение до 2024 года с зарплатой 50 миллионов евро за сезон. Однако звёздный француз не захотел подписывать новый договор.

Стоит отметить, что действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2022 года.

Возможно, решение Мбаппе связано с желанием перейти в мадридский "Реал", который собирается побороться за форварда по окончании текущей кампании.

Не пропустите: Владельцы ПСЖ планируют купить "Лидс". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" может отказаться от трансфера Неймара по четырём причинам

"Барселона" может отказаться от трансфера Неймара по четырём причинам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 9 21
2 Нант Нант 9 19
3 Анжер Анжер 9 16
4 Бордо Бордо 9 15
5 Лилль Лилль 9 15
6 Реймс Реймс 9 14
7 Монпелье Монпелье 9 14
8 Марсель Марсель 9 13
9 Ницца Ницца 9 13
10 Ренн Ренн 9 12
11 Амьен Амьен 9 11
12 Брест Брест 9 11
13 Сент-Этьен Сент-Этьен 9 11
14 Лион Лион 9 9
15 Ним Ним 9 9
16 Монако Монако 9 9
17 Страсбур Страсбур 9 9
18 Тулуза Тулуза 9 9
19 Дижон Дижон 9 8
20 Метц Метц 9 8
Полная таблица

топ-5 тегов