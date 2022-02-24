Мбаппе отклонил суперпредложение ПСЖ
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вновь отказался продлить контракт с клубом, сообщает Marca.
По сведениям источника, французский клуб был готов платить футболисту более 90 миллионов евро до уплаты налогов. Впрочем, форвард, по всей видимости, настроен перейти в мадридский "Реал".
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
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|8
|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
|40
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|Ним
|28
|27
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|Амьен
|28
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|20
|Тулуза
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