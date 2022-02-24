Мбаппе отклонил суперпредложение ПСЖ

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Мбаппе отклонил суперпредложение ПСЖ

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вновь отказался продлить контракт с клубом, сообщает Marca.

По сведениям источника, французский клуб был готов платить футболисту более 90 миллионов евро до уплаты налогов. Впрочем, форвард, по всей видимости, настроен перейти в мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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