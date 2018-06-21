Мбаппе открыл счет в игре с Перу

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе открыл счет в игре с национальной командой Перу в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Мира. Распечатать ворота "инков" ему удалось на 34-й минуте поединка.

Напомним, матч команды играют в следующих составах. | soccernews.ru