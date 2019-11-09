Мбаппе отложил вопрос о продлении контракта с ПСЖ

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Мбаппе отложил вопрос о продлении контракта с ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не спешит договариваться с клубом о продлении действующего контракта.

По информации Marca, на сегодняшний день подписание нового соглашения с парижанами не является приоритетом для 20-летнего футболиста.

Француз понимает, что сейчас ему не предложат зарплату на уровне Неймара. Кроме того, у него есть вопросы к перспективам ПСЖ бороться за победу в Лиге Чемпионов.

За ситуацией внимательно следит мадридский "Реал". Также ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны "Ливерпуля".

Действующий контракт форварда с клубом истекает в 2022 году.

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