Мбаппе отложил вопрос о продлении контракта с ПСЖ
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не спешит договариваться с клубом о продлении действующего контракта.
По информации Marca, на сегодняшний день подписание нового соглашения с парижанами не является приоритетом для 20-летнего футболиста.
Француз понимает, что сейчас ему не предложат зарплату на уровне Неймара. Кроме того, у него есть вопросы к перспективам ПСЖ бороться за победу в Лиге Чемпионов.
За ситуацией внимательно следит мадридский "Реал". Также ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны "Ливерпуля".
Действующий контракт форварда с клубом истекает в 2022 году.
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Стало известно возможное время проведения Эль Класико в декабре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|27
|2
|Анжер
|12
|20
|3
|Бордо
|13
|19
|4
|Нант
|12
|19
|5
|Марсель
|12
|19
|6
|Лилль
|12
|18
|7
|Реймс
|12
|18
|8
|Сент-Этьен
|12
|18
|9
|Брест
|12
|17
|10
|Ницца
|13
|17
|11
|Лион
|12
|16
|12
|Монпелье
|12
|16
|13
|Амьен
|12
|16
|14
|Ренн
|11
|15
|15
|Монако
|12
|15
|16
|Дижон
|12
|12
|17
|Страсбур
|12
|12
|18
|Тулуза
|12
|12
|19
|Метц
|12
|12
|20
|Ним
|11
|11