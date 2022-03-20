Мбаппе отреагировал на разгром ПСЖ в матче с "Монако"

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Мбаппе отреагировал на разгром ПСЖ в матче с "Монако"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура чемпионата Франции с "Монако" (0:3).

"Мы потерпели поражение от сильного клуба, который играет в еврокубках. Соперник стремился к победе и сумел реализовать план на игру. "Монако" победил заслуженно.

Что касается ПСЖ, то нашей целью является 10-е чемпионство. Мы можем добиваться побед со счетом 8:0 или 9:0, но люди все равно будут говорить о нашей игре в Лиге чемпионов. Нам необходимо оставаться профессионалами и уважать себя", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

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