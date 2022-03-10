Мбаппе отреагировал на вылет ПСЖ из Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:3).

"Это сложный момент. Нашей целью была победа в Лиге чемпионов, но нас постигла неудача. Впрочем, сезон еще не закончен. Мы останемся едины и будем бороться до конца. Я благодарен фанатам, которые поддерживали нас", - написал Мбаппе в своем инстаграме.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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