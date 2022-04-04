Мбаппе ответил на вопрос о том, лучший ли он футболист в мире

Теги килиан мбаппе

Мбаппе ответил на вопрос о том, лучший ли он футболист в мире

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе высказался по поводу того, что его называют лучшим игроком мира.

"Я всегда хотел им быть. Называть себя лучшим в мире – немного самонадеянно, хотя, может, я и такой, а может, и нет. Люди должны решать. Когда ты лучший, то не должен говорить об этом. Я стараюсь на поле показать, на что способен.

Если меня не считают лучшим, никто от этого не умрет. А если считают, то это приятно", – сказал Мбаппе.

В нынешнем сезоне француз сыграл в 38 матчах парижан во всех турнирах, в которых забил 28 голов и сделал 17 результативных передач.

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