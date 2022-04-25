Мбаппе ответил на вопрос о возможно капитанстве в ПСЖ

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением по поводу возможного капитанства в парижской команде.

"Не стоит думать о капитанской повязке. Она приходит сама собой. У нас был Тиаго Силва, а Маркиньос стал его преемником. Это было естественно. Он очень хороший капитан.

Даже по отношению к Маркиньосу задавать такие вопросы – это некоторое неуважение, ему может стать некомфортно. Он капитан ПСЖ, – сказал француз.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в 42 матчах ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 33 гола и отдал 18 результативных передач.

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