Мбаппе ответил на вопрос о возможно капитанстве в ПСЖ
Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением по поводу возможного капитанства в парижской команде.
"Не стоит думать о капитанской повязке. Она приходит сама собой. У нас был Тиаго Силва, а Маркиньос стал его преемником. Это было естественно. Он очень хороший капитан.
Даже по отношению к Маркиньосу задавать такие вопросы – это некоторое неуважение, ему может стать некомфортно. Он капитан ПСЖ, – сказал француз.
В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в 42 матчах ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 33 гола и отдал 18 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13