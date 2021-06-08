Мбаппе озвучил ПСЖ условие для продления контракта

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Мбаппе озвучил ПСЖ условие для продления контракта

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продлит контракт, если клуб усилит состав в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, Мбаппе намерен выиграть все трофеи, поэтому он требует гарантии усиления команды. Решение по своему будущему форвард примет после Евро-2020.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года. Если стороны не договорятся, то парижанам придется продавать игрока, иначе через год он уйдет бесплатно.

В минувшем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.

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