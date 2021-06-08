Мбаппе озвучил ПСЖ условие для продления контракта
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продлит контракт, если клуб усилит состав в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.
По сведениям источника, Мбаппе намерен выиграть все трофеи, поэтому он требует гарантии усиления команды. Решение по своему будущему форвард примет после Евро-2020.
Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года. Если стороны не договорятся, то парижанам придется продавать игрока, иначе через год он уйдет бесплатно.
В минувшем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.
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|Команда
|М
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|1
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|Ренн
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|Лилль
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|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13