Мбаппе, Пепе, Неймар, Ди Мария вошли в число претендентов на звание лучшего игрока Лиги 1
Союз профессиональных футболистов Франции определил список претендентов на звание лучшего игрока сезона в Лиге 1.
В него вошли: Хатем Бен-Арфа ("Ренн"), Неймар, Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе (все - ПСЖ), Николя Пепе ("Лилль").
На звание лучшего молодого игрока претендуют: Уссам Ауар ("Лион"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Джонатан Иконе ("Лилль"), Исмаила Сарр ("Лилль") и Бубакар Камара ("Марсель").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|34
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Монпелье
|34
|54
|6
|Марсель
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|34
|44
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Монако
|34
|33
|17
|Амьен
|34
|33
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24