Мбаппе, Пепе, Неймар, Ди Мария вошли в число претендентов на звание лучшего игрока Лиги 1

Теги килиан мбаппехатем бен арфанеймаранхель ди мария

Мбаппе, Пепе, Неймар, Ди Мария вошли в число претендентов на звание лучшего игрока Лиги 1
Союз профессиональных футболистов Франции определил список претендентов на звание лучшего игрока сезона в Лиге 1.

В него вошли: Хатем Бен-Арфа ("Ренн"), Неймар, Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе (все - ПСЖ), Николя Пепе ("Лилль").

На звание лучшего молодого игрока претендуют: Уссам Ауар ("Лион"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Джонатан Иконе ("Лилль"), Исмаила Сарр ("Лилль") и Бубакар Камара ("Марсель").

Не пропустите: Бензема, Погба и другие: названы претенденты на звание лучшего французского легионера. | http://soccernews.ru

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