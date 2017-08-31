Мбаппе перешел в ПСЖ

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Мбаппе перешел в ПСЖ
Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе стал игроком ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Парижский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года с обязательством выкупа за 145 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 35 миллионов за счет бонусов.

Впрочем, если ПСЖ вылетит из Лиги 1, то обязательство трансфера будет отменено.

18-летний Мбаппе выступал за "Монако" с 2015 года, провел за клуб 60 матчей и забил 27 голов. За сборную Франции сыграл 4 матча. Чемпион Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

Не пропустите: ПСЖ и "Монако" изменили условия перехода Мбаппе. | http://soccernews.ru

комментарии
Кек

Впрочем, если ПСЖ вылетит из Лиги 1, то обязательство трансфера будет отменено. что )))

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