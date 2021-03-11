Мбаппе побил ещё один рекорд Лиги Чемпионов

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Мбаппе побил ещё один рекорд Лиги Чемпионов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продолжает переписывать исторические достижения в Лиге Чемпионов.

Звёздный француз накануне побил не только рекорд капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

22-летний Мбаппе также стал первым игроком, забившим четыре гола в ворота испанской команды в одном сезоне ЛЧ.

Напомним, что форвард оформил хет-трик в гостевом матче с "Барсой" и реализовал пенальти в домашней встрече.

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