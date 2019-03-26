Мбаппе побил рекорд Бензема

Форвард Килиан Мбаппе установил новый рекорд сборной Франции.

Как сообщает Opta Jean, Мбаппе к своим 20 годам провел за сборную 30 игр. Ранее рекорд принадлежал Кариму Бензема, сыгравшему 30 матчей к 22 годам.

Напомним, что в данный момент Франция играет против Исландии (4:0) в рамках отбора Евро-2020.

Мбаппе выступает за сборную с 2017 года. На его счету 12 голов в 30 матчах.

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