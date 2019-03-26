Мбаппе побил рекорд Бензема

Теги килиан мбаппефранциякарим бенземастатистика

Мбаппе побил рекорд Бензема

Форвард Килиан Мбаппе установил новый рекорд сборной Франции.

Как сообщает Opta Jean, Мбаппе к своим 20 годам провел за сборную 30 игр. Ранее рекорд принадлежал Кариму Бензема, сыгравшему 30 матчей к 22 годам.

Напомним, что в данный момент Франция играет против Исландии (4:0) в рамках отбора Евро-2020.

Мбаппе выступает за сборную с 2017 года. На его счету 12 голов в 30 матчах.

Читайте также: "Реал" намерен купить нападающего Мбаппе за 280 миллионов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Украина вырвала победу над Люксембургом, Португалия сыграла вничью с Сербией

Украина вырвала победу над Люксембургом, Португалия сыграла вничью с Сербией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 28 77
2 Лилль Лилль 29 57
3 Лион Лион 29 53
4 Марсель Марсель 29 47
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 29 46
6 Реймс Реймс 29 46
7 Монпелье Монпелье 29 42
8 Ренн Ренн 28 41
9 Ницца Ницца 29 41
10 Страсбур Страсбур 29 39
11 Ним Ним 28 37
12 Анжер Анжер 29 36
13 Бордо Бордо 29 34
14 Тулуза Тулуза 29 32
15 Нант Нант 28 31
16 Монако Монако 29 30
17 Амьен Амьен 29 29
18 Генгам Генгам 29 22
19 Дижон Дижон 29 21
20 ФК Кан ФК Кан 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов