Мбаппе побил рекорд Ибрагимовича по числу наград игроку месяца в Лиге 1

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Французская Лига 1 признала нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе лучшим игроком по итогам августа.

Для звёздного футболиста это шестая такая награда за карьеру, что является новым рекордом турнира.

Ранее по пять призов игроку месяца было у Мбаппе и Златана Ибрагимовича. Теперь француз обогнал шведа.

В августе действующий форвард парижан забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах чемпионата.

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