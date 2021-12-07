Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом, который забил 30 голов в Лиге чемпионов.

Форвард отметился дублем в матче 6-го тура группового этапа с "Брюгге" и на его счету стало 30 голов в возрасте 22 лет и 325 дней. По этому показателю он побил рекорд своего одноклубника Лионеля Месси, который достиг данного показателя в возрасте 23 лет 131 дня.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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