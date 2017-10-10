Мбаппе побил рекорд Оуэна

Авторитетный журнал "France Football" включил нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в список номинантов на получение "Золотого мяча" по итогам 2017 года.

Таким образом, француз стал самым молодым в истории претендентом на эту индивидуальную награду.

Мбаппе попал в список номинантов в возрасте 18 лет и 9 месяцев, превзойдя предыдущий рекорд, принадлежащий Майклу Оуэну.

Не пропустите полный список претендентов на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru