Мбаппе побил рекорд Самира Насри

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поразил ворота "Марселя" в матче 27-го тура чемпионата Франции.

Форвард парижан отличился голом в поединке с провансальцами в возрасте 19 лет, 2 месяцев и 8 дней, что сделало его самым молодым автором забитого мяча в истории этого противостояния.

Ранее рекорд принадлежал экс-полузащитнику "Марселя" Самиру Насри, который впервые огорчил ПСЖ в возрасте 19 лет, 2 месяцев и 17 дней.

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