Мбаппе поблагодарил фанатов за поддержку в связи с травмой

Нападающий ПСЖ Кильян Мбаппе в твиттере поблагодарил болельщиков за поддержку в связи с травмой.

"Я благодарен за ваши сообщения, сегодня я начинаю свою реабилитацию, чтобы как можно скорее вернуться в строй", - написал Мбаппе.

Мбаппе был травмирован в матче 3-го тура с "Тулузой" (4:0). Ожидается, что он пропустит около месяца.

У футболиста диагностирован разрыв мышцы бедра.

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