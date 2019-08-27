Мбаппе поблагодарил фанатов за поддержку в связи с травмой

Теги килиан мбаппепсж

Мбаппе поблагодарил фанатов за поддержку в связи с травмой

Нападающий ПСЖ Кильян Мбаппе в твиттере поблагодарил болельщиков за поддержку в связи с травмой. 

"Я благодарен за ваши сообщения, сегодня я начинаю свою реабилитацию, чтобы как можно скорее вернуться в строй", - написал Мбаппе.

Мбаппе был травмирован в матче 3-го тура с "Тулузой" (4:0). Ожидается, что он пропустит около месяца.

У футболиста диагностирован разрыв мышцы бедра.

А еще: СМИ узнали сроки восстановления Мбаппе| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Эриксен останется в "Тоттенхэме" еще на сезон

Эриксен останется в "Тоттенхэме" еще на сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ренн Ренн 3 9
2 Лион Лион 2 6
3 ПСЖ ПСЖ 3 6
4 Ницца Ницца 2 6
5 Анжер Анжер 3 6
6 Брест Брест 3 5
7 Сент-Этьен Сент-Этьен 2 4
8 Реймс Реймс 3 4
9 Бордо Бордо 3 4
10 Метц Метц 3 4
11 Нант Нант 3 4
12 Тулуза Тулуза 3 4
13 Лилль Лилль 2 3
14 Амьен Амьен 3 3
15 Страсбур Страсбур 3 2
16 Монпелье Монпелье 2 1
17 Марсель Марсель 2 1
18 Ним Ним 3 1
19 Монако Монако 3 1
20 Дижон Дижон 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов