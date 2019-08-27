Мбаппе поблагодарил фанатов за поддержку в связи с травмой
Нападающий ПСЖ Кильян Мбаппе в твиттере поблагодарил болельщиков за поддержку в связи с травмой.
"Я благодарен за ваши сообщения, сегодня я начинаю свою реабилитацию, чтобы как можно скорее вернуться в строй", - написал Мбаппе.
Мбаппе был травмирован в матче 3-го тура с "Тулузой" (4:0). Ожидается, что он пропустит около месяца.
У футболиста диагностирован разрыв мышцы бедра.
А еще: СМИ узнали сроки восстановления Мбаппе| http://soccernews.ru
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